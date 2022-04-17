Юлия Зимина показала подросшую дочку — именинницу

Актриса Юлия Зимина поделилась фото подросшей дочери, которой сегодня исполнилось 7 лет. Ведущая Первого канала Юлия Зимина, ставшая известной после съемок в сериале «Кармелита», поделилась в микроблоге редким снимком дочери Симоны или Серафимы.