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Русская весна

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В Тисе выловили ещё одного утопленника, пытавшегося сбежать из Украины в Румынию (ВИДЕО)

В Тисе выловили ещё одного утопленника, пытавшегося сбежать из Украины в Румынию (ВИДЕО)

В реке Тисе выловили еще одного утопленника, пытавшегося сбежать из Украины в Румынию. Вероятнее всего, мужчина пытался избежать принудительной мобилизации и попытался переплыть реку, чтобы оказаться на территории Румынии.

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