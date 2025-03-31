В Тисе выловили ещё одного утопленника, пытавшегося сбежать из Украины в Румынию (ВИДЕО)

В реке Тисе выловили еще одного утопленника, пытавшегося сбежать из Украины в Румынию. Вероятнее всего, мужчина пытался избежать принудительной мобилизации и попытался переплыть реку, чтобы оказаться на территории Румынии.
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