Найден новый простой способ установки Windows 11 без учётной записи Microsoft

В очередной сборке Windows 11 для участников программы Windows Insider на канале Dev Channel компания Microsoft закрыла доступ к скрипту bypassnro, который ранее позволял завершить установку системы без входа в учётную запись Microsoft.
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