Маск заявил об актах внутреннего терроризма против американских граждан

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск заявил в интервью Fox News, что нападения на электромобили его компании представляют собой спланированную кампанию внутреннего терроризма, направленную против американских граждан.
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