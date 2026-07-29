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Пятый канал

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Педофил Жилкин хотел заплатить матери убитого им мальчика за молчание

Педофил Жилкин хотел заплатить матери убитого им мальчика за молчание

Обвиняемый в убийстве девятилетнего Павла Тифитулина Петр Жилкин, по его словам, после происшествия с ребенком хотел отвезти его к матери и предложить деньги «за досадное недоразумение», чтобы она не обращалась в полицию.

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