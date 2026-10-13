Спорт и диета
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Спорт и диета

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Как вернуть глубокий сон в пожилом возрасте и наладить полноценный отдых

Как вернуть глубокий сон в пожилом возрасте и наладить полноценный отдых

Замечали ли вы, что с годами привычка спать «как в молодости» куда-то уходит? Вроде и устаешь за день, а ночью то проваливаешься в поверхностную дремоту, то просыпаешься среди ночи и лежишь, глядя в потолок.

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