Каждый раз, когда я слышу очередную историю о том, как кто-то удачно вложился в недвижимость и за пару лет заработал на ней целое состояние, мне становится немного не по себе.
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