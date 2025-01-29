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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Флик после 2:2 с «Аталантой»: «Рад второму месту «Барсы», но над многим нужно работать. Наш потенциал виден в каждой игре»

В последнем туре каталонцы сыграли вничью с «Аталантой» (2:2) и с 19 очками заняли вторую строчку. «Я очень доволен вторым местом [в общем этапе ЛЧ], это большой успех для команды.

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