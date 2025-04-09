В блоке «Победа» рассказали о подготовке обращения в ЕСПЧ по поводу преследования Гуцул

Молдавский оппозиционный блок «Победа» готовит обращение в Европейский суд по правам человека по поводу уголовного преследования и задержания главы Гагаузии Евгении Гуцул, сообщили «Известиям» в организации.
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