ТАЙНЫ ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ

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Гиперборея, арии - арктическая родина... Всё сходится!

Гиперборея, арии - арктическая родина... Всё сходится!

И всё таки Гиперборея была, и была именно в нынешнем Заполярье, Часть этой (считаю, уже не легендарной, а реальной) родины арийцев, давших впоследствии несколько отдельный ветвей народов, находилась на Кольском полуострове, на шельфе Баренцева моря, когда климат здесь был совсем иным, не сомневаюсь, что с таянием ледникового покрова, например Гренландии, обнажатся потрясающие археологические находки, которые перевернут всё представление о далёком прошлом Человечества ! Интересно, что информация об этом прошлом не умерла, не "стёрлась" за тысячелетия, а находит всё большее подтверждение в наши дни самыми разными исследователями и приводит к неожиданным, даже на первый взгляд фантастическим выводам.

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