Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 142 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Светлана Степура
    Вот уж Россия засела у них в мозгах! У хохлов есть поговорка - кто усрался? конечно невестка, кто же ещё! Так и здесь...Президент Польши ...
  • Александр Бурачевский
    Пока Грузия не откажется ни от Абхазии, ни от Южной Осетии, она критериям НАТО не соответствует.Депутат Берая: Гр...
  • tsan tsan
    Что-то полтора года они думали иначе. Что случилось ? Тот самый хрестоматийный жаренный петух начал долбать во все ме...Министр обороны И...

Глава МО Израиля Галант ввел особое положение после обстрелов из Газы

Глава МО Израиля Галант ввел особое положение после обстрелов из Газы

Министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился ввести "особое положение в области безопасности" в центральной части Израиля и на юге страны на фоне начавшихся в субботу утром ракетных обстрелов со стороны сектора Газа.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх