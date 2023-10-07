Глава МО Израиля Галант ввел особое положение после обстрелов из Газы

Министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился ввести "особое положение в области безопасности" в центральной части Израиля и на юге страны на фоне начавшихся в субботу утром ракетных обстрелов со стороны сектора Газа.
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