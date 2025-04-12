Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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"Мы поддерживаем Украину". Алиев жёстко осудил Россию

"Мы поддерживаем Украину". Алиев жёстко осудил Россию

ИГОРЬ  ЛИСИН Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев выступил с рядом заявлений по теме Специальной военной операции, которые не могут не вызвать осуждения со стороны наших соотечественников.

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Комментарии
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Eduard
Алиев сын ишака!
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10 час.
Eduard
Вот пример того,что разваливать СССР не надр было,а Независимость слово глупое,таких вообще Независимых стран единицы.Остальные зависят от всех!
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10 час.
СА
Сергей Андросов
Всех азеров нахер с пляжа!
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4 час.
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