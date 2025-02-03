К конной полиции в России добавят мобильные патрули на электросамокатах

Российские полицейские начнут патрулировать улицы на современных электросамокатах. О запуске эксперимента по использованию средств индивидуальной мобильности (СИМ) с целью повышения мобильности патрулей федеральной территории «Сириус» рассказали в пресс-службе МВД России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии