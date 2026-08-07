День строителя в 70-й раз: от ГЭС до современных кварталов Петербурга 9 августа 2026 года строители всей страны отметят 70-й юбилей профессионального праздника.
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День строителя в 70-й раз: от ГЭС до современных кварталов Петербурга 9 августа 2026 года строители всей страны отметят 70-й юбилей профессионального праздника.