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Закон, порядок, государство

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Сотрудники ВАИ ВВО провели технический осмотр военной техники в соединениях и воинских частях, дислоцированных в Республике Бурятия

Сотрудники ВАИ ВВО провели технический осмотр военной техники в соединениях и воинских частях, дислоцированных в Республике Бурятия

Военные автоинспекторы провели осмотры исправности и технического состояния рулевого управления, проверили качество масла, состояние проекторов шин, а также других агрегатов, влияющих на безопасность дорожного движения.

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