Молния ударила в Статую Свободы и попала в объектив фотографа

Молния ударила в Статую Свободы. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / dantvusa Мощная молния попала в Статую Свободы во время недавнего шторма.
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