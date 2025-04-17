Депутат Бессараб рассказала, кому из пенсионеров с 1 мая увеличат выплаты

Она отметила, что повышение произойдет автоматически Член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала агентству «Прайм», для каких категорий пенсионеров с 1 мая увеличат выплаты.
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