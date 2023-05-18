Военное обозрение

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Глава Крыма: Пять вагонов с зерном сошли с путей из-за ЧП на железной дороге в Крыму

Глава Крыма: Пять вагонов с зерном сошли с путей из-за ЧП на железной дороге в Крыму

В Республике Крым произошел сход вагонов с зерном с путей из-за чрезвычайного происшествия на железной дороге.

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