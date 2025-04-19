Европа поддержит Киев деньгами вместо оружия

Страны ЕС все чаще рассматривают модель прямых инвестиций в украинский оборонно-промышленный комплекс как альтернативу передаче собственных вооружений, The Washington Post со ссылкой на европейские источники.
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