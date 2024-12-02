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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мареска считает, что «Челси» не хватает опыта для чемпионства в АПЛ: «Некоторые из наших игроков провели за карьеру лишь один финал» 

Тренер «синих» считает, что команде не хватает опыта для борьбы с «Ливерпулем», «Манчестер Сити» и «Арсеналом».

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