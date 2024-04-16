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Деле Алли: «Каждый день на моем телефоне стоит напоминание: «ЧМ-2026». Это цель. Знаю свой уровень»

Атакующий полузащитник не выходил на поле с февраля 2023-го – тогда он еще играл за «Бешикташ». За «Эвертон» в этом сезоне он ни разу не сыграл.

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