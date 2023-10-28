МО: ВС РФ нанесли удары по бригадам ВСУ на Южнодонецком направлении

Группировка российских войск «Восток» осуществила удары по живой силе и военной технике четырех бригад Вооруженных сил Украины, которые дислоцировались на территории Донецкой народной республике (ДНР), а также под Угледаром и Урожайным.
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