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МО: ВС РФ нанесли удары по бригадам ВСУ на Южнодонецком направлении

МО: ВС РФ нанесли удары по бригадам ВСУ на Южнодонецком направлении

Группировка российских войск «Восток» осуществила удары по живой силе и военной технике четырех бригад Вооруженных сил Украины, которые дислоцировались на территории Донецкой народной республике (ДНР), а также под Угледаром и Урожайным.

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