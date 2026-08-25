МИД РФ: Киев может использовать православные реликвии как расчет за западные вооружения

Специальный представитель МИД РФ по вопросам международного сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания Михаил Мелех заявил, что существуют основания полагать, что захваченные на Украине православные святыни могут вывозиться за рубеж и перепродаваться.
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