Российские ПВО сбили украинский беспилотник над Азовским морем

Украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА), который пересекал воздушное пространство над Азовским морем, был успешно нейтрализован российскими силами ПВО, 14 декабря сообщает Министерство обороны РФ.
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