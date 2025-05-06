Отец погибшей от взрыва газа семьи в доме на Тюленева находится на СВО

На данный момент отец семьи, погибшей в результате взрыва бытового газа в доме на Тюленева, не знает о произошедшей трагедии, так как находится в зоне СВОНа данный момент отец семьи, погибшей в результате взрыва бытового газа в доме на Тюленева, не знает о произошедшей трагедии, так как находится в зоне СВО.
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