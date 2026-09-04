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Дрон прилетел в кабинет главы СБУ Поклада: что известно

Дрон прилетел в кабинет главы СБУ Поклада: что известно

В главном здании Службы безопасности Украины (СБУ) в центре Киева произошел взрыв. Об этом 4 сентября сообщило издание "Украинская правда" со ссылкой на источники .

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