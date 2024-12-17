Команда Нижегородской области стала победителем турнира по киле

В Нижегородской области на площадке крытого футбольного манежа в г. Бор прошел первый межрегиональный фестиваль «Кила-сила», который собрал 16 команд из разных регионов Российской Федерации, в том числе представителей ДНР и ЛНР.
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