Эксперт Сивков заявил о пятой колонне внутри РФ и задержании замминистра Иванова

Военный аналитик Константин Сивков выступил на YouTube-канале и прокомментировал задержание за коррупцию заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова, а также вербовку пятой колонны нашими врагами внутри страны, поскольку это вещи взаимосвязанные.