РИАП "АПРАЛ" МТ
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РИАП "АПРАЛ" МТ

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Эксперт Сивков заявил о пятой колонне внутри РФ и задержании замминистра Иванова

Эксперт Сивков заявил о пятой колонне внутри РФ и задержании замминистра Иванова

Военный аналитик Константин Сивков выступил на YouTube-канале и прокомментировал задержание за коррупцию заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова, а также вербовку пятой колонны нашими врагами внутри страны, поскольку это вещи взаимосвязанные.

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