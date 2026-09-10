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Царьград

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Минобороны Японии введет в оборонительный арсенал надувные приманки

Минобороны Японии введет в оборонительный арсенал надувные приманки

Япония готовится внедрить надувные ложные цели для укрепления ПВО и минимизации ущерба. В бюджет на 2027 год планируется выделить 8,9 трлн иен.

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