Эксперты объяснили рост цен на препараты от диабета

Эльфено4ек Чумазикова

Конечно потребление не падает, не смотря на рост цен, пока еще и слава Богу, ведь для тех кто их покупает, эти лекарства жизненно необходимы, люди отказывают себе в чем-то другом, чтоб купить их, и когда возможности для экономии у людей закончатся, тогда потребление и начнет падать, но тогда в стране в очередной вырастет смертность об этом Шуляк не думает?