Лекарства для лечения сахарного диабета за 11 месяцев 2024 года подорожали на 34,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, подсчитали для «Известий» в аналитической компании DSM Group.
Эксперты объяснили рост цен на препараты от диабета
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Эльфено4ек Чумазикова
Конечно потребление не падает, не смотря на рост цен, пока еще и слава Богу, ведь для тех кто их покупает, эти лекарства жизненно необходимы, люди отказывают себе в чем-то другом, чтоб купить их, и когда возможности для экономии у людей закончатся, тогда потребление и начнет падать, но тогда в стране в очередной вырастет смертность об этом Шуляк не думает?
Ответить
9 час.
Свежие комментарии