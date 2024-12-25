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Эксперты объяснили рост цен на препараты от диабета

Эксперты объяснили рост цен на препараты от диабета

Лекарства для лечения сахарного диабета за 11 месяцев 2024 года подорожали на 34,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, подсчитали для «Известий» в аналитической компании DSM Group.

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Комментарии
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Эльфено4ек Чумазикова
Конечно потребление не падает, не смотря на рост цен, пока еще и слава Богу, ведь для тех кто их покупает, эти лекарства жизненно необходимы, люди отказывают себе в чем-то другом, чтоб купить их, и когда возможности для экономии у людей закончатся, тогда потребление и начнет падать, но тогда в стране в очередной вырастет смертность об этом Шуляк не думает?
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