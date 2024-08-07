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В Архангельской области выявили нарушения в работе легковых такси

В Архангельской области выявили нарушения в работе легковых такси

С 22 по 31 июля 2024 года в Поморье состоялись проверки легковых такси.В рейдах участвовали сотрудники Госавтоинспекции, участковые уполномоченные полиции, специалисты экономической безопасности и по вопросам миграции областного УМВД, а также работники отдела организации перевозок легковым такси дорожного агентства «Архангельскавтодор».

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