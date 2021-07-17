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Глава ЦИК Памфилова: возможности видеонаблюдения на выборах в Госдуму расширяются

Глава ЦИК Памфилова: возможности видеонаблюдения на выборах в Госдуму расширяются

© РИА Новости / Вадим ЖерновПерейти в фотобанкЧитать ria.ru в Центризбирком не сужает, а расширяет возможности видеонаблюдения на выборах в Госдуму; оптимизирует процесс и делает его адресным и ответственным, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

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