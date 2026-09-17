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Губернатор Ямала Артюхов посетил исследовательский центр «Геосфера» в Тюмени

Губернатор Ямала Артюхов посетил исследовательский центр «Геосфера» в Тюмени

Глава Ямала Дмитрий Артюхов вместе с председателем правления «Газпром нефти» Александром Дюковым и заместителем председателя правления «Газпрома» Виталием Маркеловым посетил исследовательский центр «Геосфера» в Тюмени.

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