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Царьград

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Такер Карлсон раскрыл, в чем видит сущность русской души

Такер Карлсон раскрыл, в чем видит сущность русской души

Американский журналист Такер Карлсон в интервью с Ольгой Скабеевой размышляет о сути "русской души", восхищаясь ее глубиной и стойкостью.

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