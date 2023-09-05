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ГИБДД стала штрафовать водителей, которые оставили паспорт дома

ГИБДД стала штрафовать водителей, которые оставили паспорт дома

Российские автомобилисты привыкли к тому, что сотрудники ГИБДД могут идентифицировать человека за рулем только по водительскому удостоверению.

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Комментарии
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Неверное толкование. Сотрудник ГИБДД, руководствуясь п.п. 2.1.1, 2.2 ПДД, может затребовать только права, свидетельство о регистрации, ОСАГО и специальные разрешения на перевозку. Паспорт ГАИшник имеет право затребовать только в случае оформления протокола о правонарушении водителя.
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