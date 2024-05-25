В Гатчине задержали предпринимателя, легализовавшего сотни мигрантов

В Ленобласти предприниматель придумал схему, по которой занимался незаконной легализацией мигрантов. Больше сотни иностранных граждан заплатили за фиксированное место жительства в несуществующей гостинице.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии