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В Гатчине задержали предпринимателя, легализовавшего сотни мигрантов

В Гатчине задержали предпринимателя, легализовавшего сотни мигрантов

В Ленобласти предприниматель придумал схему, по которой занимался незаконной легализацией мигрантов. Больше сотни иностранных граждан заплатили за фиксированное место жительства в несуществующей гостинице.

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