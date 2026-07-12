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Царьград

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Нижегородская область задает тренды здорового долголетия

Нижегородская область задает тренды здорового долголетия

Нижегородская область вошла в число регионов, задающих тренды в сфере программ здорового долголетия. В настоящее время на территории субъекта функционируют четыре Центра медицины здорового долголетия: три расположены в Нижнем Новгороде, один — в Арзамасе.

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