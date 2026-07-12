Нижегородская область задает тренды здорового долголетия

Нижегородская область вошла в число регионов, задающих тренды в сфере программ здорового долголетия. В настоящее время на территории субъекта функционируют четыре Центра медицины здорового долголетия: три расположены в Нижнем Новгороде, один — в Арзамасе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии