«Генеральская» Волга: полная история ГАЗ-3102

Как рассказал ветеран Горьковского завода Владимир Носаков, инженер, участвовавший в создании многих легковых автомобилей, вопрос в телефонной трубке прозвучал скорее как директива: «Вы что, хотите, чтобы машина, на которой генералы ездят, работала в такси?» Кто бы в начале 1980‑х ответил утвердительно? И кто тогда мог представить, что через несколько лет «генеральская» Волга станет доступна каждому? Табель о Волгах В не очень хитрой, но по-своему причудливой советско-партийной иерархии на каждой ступеньке полагались вполне определенные блага – от размера и места расположения дачи до набора продуктов в спецпайке, именуемом для благозвучия «заказом».