Для семей с детьми предложили ввести скидку на кредиты

Размер скидки будет зависеть от количества детей Депутат Госдумы Яна Лантратова обратилась к вице-премьеру Татьяне Голиковой с предложением ввести скидки на кредиты для покупки автомобиля семьям с детьми, сообщает РИА Новости.
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