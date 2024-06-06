Актер из Владивостока Вячеслав Торкунов: «Идеальная семья – это не барбиленд»

«Ткачевы на связи» – новый комедийный сериал ТНТ, премьера которого состоится уже 10 июня. Это история о семье, члены которой хоть и живут в разных городах, но продолжают оставаться полноценной семьей благодаря мессенджерам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии