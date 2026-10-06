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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кентен Фийон-Майе: «Ребенок помог мне увидеть биатлон с другой стороны. Спорт – большая часть меня, но не все, не самое главное»

Пятикратный олимпийский чемпион Кентен Фийон-Майе рассказал о том, как рождение дочери помогло ему переосмыслить свой подход к спорту.

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