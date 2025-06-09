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Иркутск Сегодня

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На трассе “Вилюй” водитель трактора погиб, после того как его протаранил грузовик

6 июня на 98 километре трассы «Вилюй» в Братском районе произошло смертельное ДТП. 37-летний водитель грузовика «MAN» не выдержал безопасную дистанцию и врезался во фронтальный погрузчик, двигавшийся в попутном направлении.

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