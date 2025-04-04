Житель Новосибирска привез в Салехард 700 граммов наркотиков, чтобы делать закладки и продавать

Житель Новосибирска попал под суд после того, как привез на Ямал для продажи 700 грамм наркотиков. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, 32-летний сибиряк с подельником (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) по указанию своего куратора на территории Ноябрьска в феврале 2024 года получили большую партию синтетического наркотика (свыше 700 гр.