Житель Новосибирска привез в Салехард 700 граммов наркотиков, чтобы делать закладки и продавать

Житель Новосибирска попал под суд после того, как привез на Ямал для продажи 700 грамм наркотиков. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, 32-летний сибиряк с подельником (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) по указанию своего куратора на территории Ноябрьска в феврале 2024 года получили большую партию синтетического наркотика (свыше 700 гр.
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