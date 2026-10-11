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Мамин блюз: первый отечественный фильм о послеродовой депрессии

Мамин блюз: первый отечественный фильм о послеродовой депрессии

Режиссер-дебютант Катерина Горбачева сняла полнометражный фильм о самой болезненной теме современного общества – послеродовой депрессии.

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