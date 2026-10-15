Больше половины россиян предпочитают брать с собой на работу домашнюю еду в качестве обеда. Это следует из результатов опроса kp.
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