Собянин: Городские сервисы помогают развивать благотворительность в Москве

Москвичи активно участвуют в сборах средств и гуманитарной помощи В Международный день благотворительности, который отмечается 5 сентября, в Москве проходят различные просветительские акции и мероприятия, призванные привлечь внимание к нуждам людей и животных, а также к работе важных социальных проектов.