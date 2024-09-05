Собянин: Городские сервисы помогают развивать благотворительность в Москве

Москвичи активно участвуют в сборах средств и гуманитарной помощи В Международный день благотворительности, который отмечается 5 сентября, в Москве проходят различные просветительские акции и мероприятия, призванные привлечь внимание к нуждам людей и животных, а также к работе важных социальных проектов.
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