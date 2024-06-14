«Хорошее, антифашистское украинство»? А зачем оно вообще, если есть Россия?

Создание «украинского национального движения» в изгнании в России невозможно. Равно как и создание «украинских национальных частей» (о желании чего недавно обмолвился один из «пророссийских украинцев»-эмигрантов).
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