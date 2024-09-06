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Жительница Новосибирской области "спасла" сиденье от велосипеда и принесла в больницу

Жительница Новосибирской области "спасла" сиденье от велосипеда и принесла в больницу

Женщина обратилась к медикам с рваным сиденьем от велосипеда, уверяя, что это голова её брата.Врачи больницы в Татарске в Новосибирской области сняли на видео странную посетительницу, которая пришла к ним с оторванным сиденьем от велосипеда.

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