Жительница Новосибирской области "спасла" сиденье от велосипеда и принесла в больницу

Женщина обратилась к медикам с рваным сиденьем от велосипеда, уверяя, что это голова её брата.Врачи больницы в Татарске в Новосибирской области сняли на видео странную посетительницу, которая пришла к ним с оторванным сиденьем от велосипеда.