Новости от Богд...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости от Богданова

2 подписчика

О применении ядерного оружия в современной войне.

Особое МНЕНИЕ ВАЛЕНТИНА БОГДАНОВА о прменение ядерного оружия в современной войне. Неужели из-за самолюбия одного психически больного человека должна погибнуть Великая РОССИЯ и много миллионные и замечательные города, как С - ПЕТЕРБУРГ и МОСКВА, да и весь мир окажется пустынным, как планета МАРС.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх