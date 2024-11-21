О применении ядерного оружия в современной войне.

Особое МНЕНИЕ ВАЛЕНТИНА БОГДАНОВА о прменение ядерного оружия в современной войне. Неужели из-за самолюбия одного психически больного человека должна погибнуть Великая РОССИЯ и много миллионные и замечательные города, как С - ПЕТЕРБУРГ и МОСКВА, да и весь мир окажется пустынным, как планета МАРС.