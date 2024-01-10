За 10 месяцев 2023 года в Тульской области прирост населения за счет мигрантов из СНГ вырос более чем в три раза

Туластат опубликовал статистику по миграции по итогам первых десяти месяцев 2023 года. Так, общий объем миграции (сумма прибытий и выбытий) составил 64 с половиной тысячи человек, что на 10,5% меньше, чем за аналогичный период 2022 года.